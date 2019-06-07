Стало известно, к чему ведет отказ от кофе

Ученые считают, что регулярное употребление кофе снижает его воздействие и вынуждает повышать дозу. Более того, содержащийся в напитке кофеин, который по началу бодрит, при отказе от него формирует абстинентный синдром - сонливость, раздражительность, головную боль. Такие же симптомы появляются у людей, страдающих алкоголизмом, говорят наркологи.

Так, Алексей Скрихин раньше пил кофе в любое время дня, пока не стал замечать, что эликсир бодрости совсем не бодрит. Сначала он стал чувствовать вялость и сонливость, а потом и упадок сил.

«Я чувствовал ухудшение, когда выпивал больше двух чашек, сначала это давало представление, что будет больше энергии. С одной стороны энергии больше, с другой - самочувствие меняется. Пришло постепенно ощущение, что это не полезно, что это не правильно. И я стал заменять его простым чаем, а еще лучше водой», - признался он.

Между тем, россияне с каждым годом пьют все больше кофе. За последние десять лет его потребление выросло в два раза. В России кофе входит в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду. Все чаще жители пьют «Каппучино» или «Американо» в любое время суток вместо перекуса.

Ранее сообщалось, что употребление кофе в летний период провоцирует чрезвычайно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому в жаркое время года врачи рекомендуют пить воду, а также натуральные компоты и морсы.