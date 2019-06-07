Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Россия начнет поставлять Турции зенитно-ракетные системы С-400 через два месяца. Такое заявление сделал руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Я думаю, месяца через два мы начнем поставки (С-400 Турции - прим. ред.). Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена», - приводи РИА Новости слова Чемезова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки С-400 для Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.