Уничтожено более 120 террористов: армия Сирии и ВКС РФ отразили массированное наступление под Хамой

В четверг, 6 июня около 500 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* вместе со своими союзниками атаковали позиции сирийской армии в провинции Хама. Наступление произошло в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах.

«В атаке боевиков участвовало 6 танков, 4 боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и другая военная техника», - сообщает российский Центр по примирению сторон.

В ходе оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственные силы Сирии отбили атаку. В боестолкновении союзникам удалось уничтожить более 120 террористов, 5 танков, 3 БМП, одну установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.

В общей сложности, в течение суток боевики совершили обстрелы Икко, Джубб-эз-Зарур, Эль-Арейми и других населенных пунктов провинции Латакия, а также провинции Хама и города Алеппо.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.