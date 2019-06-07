Символический поворот вентиля: на ПМЭФ-2019 открыли самый мощный в Европе аммиачный завод

Поворотом символического вентиля на Петербургском международном экономическом форуме был открыт самый мощный в Европе завод по производству аммиака. Всего 3 года назад компания «ЕвроХим», чей акционер Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в российскую промышленность, подписала соглашение о строительстве предприятия в Ленинградской области. Сейчас завод уже готов к работе.

«Мы с вами становимся свидетелями запуска современного завода по производству аммиака, который соответствует всем требованиям по наилучшим доступным технологиям, даже по некоторым параметрам превышает эти показатели», - сказал во время торжественной церемонии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Официальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, в свою очередь, заявил, что такой короткий срок строительства предприятия доказывает, что «государственно-частное партнерство с участием иностранных инвестиций на самом деле работает эффективно».

Стоимость проекта, он реализован вместе с итальянскими инвесторами, 1 млрд долларов. Мощность завода, практически безвредного для экологии региона, составляет 1 млн тонн аммиака в год. Причем большая часть продукции пойдет на экспорт - в страны Евросоюза.

«Мы очень рады и гордимся тем, что сделали то, что мы обещали. Сделали в срок и очень довольны результатом», - заявил «Звезде» акционер АО МХК «ЕвроХим» Андрей Мельниченко.

Годом ранее, на ПМЭФ-2018, компания «ЕвроХим» рассказала, как улучшится экология всего Балтийского региона.