Раскаленная столица: в МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве

Жителей Московского региона предупредили о надвигающейся сильной жаре. По сообщениям МЧС РФ, в субботу, 8 июня, температура воздуха в российской столице поднимается до +33 градусов.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 8 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +31…+33 °С», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В МЧС порекомендовали москвичам использовать светлую одежду и не забывать про головные уборы. Также спасатели рекомендовали пить больше воды и избегать перегрева на солнце.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной летней жаре, чтобы не стать жертвой пекущего солнца.