«Спасибо, что продолжаете пробивать дно»: Зеленский поблагодарил депутатов Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский «поблагодарил» депутатов Рады за «плодотворную» работу. Обращение к парламентариям опубликовано на странице администрации украинского президента.

«Спасибо, что своим плодотворным путем доказываете всей стране – решение про роспуск Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и “кнопкодавить”», - сказал украинский глава.

Зеленский назвал заслуженными все «горячие слова», которыми украинский народ называет парламентариев.

«Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают», - подытожил президент.

Украинский глава пообещал парламентариям достойную оценку со стороны населения 21 июля, в день внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

Ранее вступил в силу указ новоизбранного украинского президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Согласно документу, кабмину поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов, которые пройдут 21 июля. Напомним, о роспуске Рады Зеленский впервые заявил еще в ходе собственной инаугурации 20 мая 2019 года.