Робот-живописец и миллиардные контракты: что происходит на полях ПМЭФ-2019

Совместный энергетический бизнес форум открывают национальные лидеры. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин который день работают вместе.

«Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Экспорт российской нефти в 2018 году превысил 67 миллионов тонн. Ведутся переговоры о поставках природного газа с Дальнего Востока России по так называемому “западному маршруту”. Стабильно высок спрос Китая на российский уголь и на электроэнергию», - сказал на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Сотрудничество России и Китая становится мощным фактором влияния на развитие мировых энергетических рынков. В своем выступлении Си Цзиньпин особо отметил, что именно это является лучшим примером политики «мягкой силы» в глобальной экономике.

«Китайские и российские предприниматели смогут вывести двустороннее сотрудничество на новую высоту во благо народов двух стран», - сказал глава Китая.

Залог успеха - сообща развивать ноу-хау в различных сферах. Благо, уже есть, из чего выбрать и здесь особый акцент делается на передовые разработки.

Общий тренд экономического форума на самые современные, цифровые технологии проявляется буквально во всем. Здесь есть и робот, способный рисовать портреты, и робот, который может сделать кофе.

Огромные коридоры экспофорума в этот раз даже оборудовали дорожными знаками и табличками с названиями условных улиц. Вот по «улице развития» спешит арабский шейх с охраной, а вот на «главную» сворачивает недавний президент Франции Николя Саркози.

Уникален и сам формат экономического саммита. Помимо сотен деловых встреч, панельных сессий, здесь всегда есть возможность обсудить важнейшие вопросы и проблемы мировой экономики в неформальной обстановке. И это стало открытием для многих иностранных участников

Только американская делегация загодя отказалась от приезда на форум. Хотя их официальная позиция сильно разошлась с реальным положением дел.

«Я бы не сказала, что она совсем отказалась участвовать. Представители американской стороны участвуют, американский бизнес участвует. Задает конкретные вопросы по поводу преференций для их бизнеса», - заявляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На площадке форума стало очевидно, что несмотря на попытки изоляции, международный бизнес не прекращает весьма плодотворно сотрудничать с Россией. Одна только Италия заключила сразу несколько перспективных соглашений.

«Италия верит в Россию, верит в свои отношения с Россией. Это очень тесные взаимоотношения, которые не должны бояться окружающей обстановки в мире», - сказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Химия взаимоотношений крупных бизнесменов и политиков здесь сопровождается и «занимательной химией». Для всех гостей форума - коктейли «пиноколлайдер», «криптонит» и «оранжнатрий». Это совместный проект Министерства науки и крупных ВУЗов к 150-летию периодической таблицы Менделеева.

Пожалуй, лишь одну из задумок Петербургского экономического форума не удалось реализовать. В «пассаже» - главном коридоре огромной площадки - в этом году обустроили велосипедную дорожку. Только проехать по ней на велосипеде не удастся, так как слишком уж много здесь влиятельных пешеходов.