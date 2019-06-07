Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Робот-живописец и миллиардные контракты: что происходит на полях ПМЭФ-2019

Павел Кутаренко
20:37 07.06.2019
Петербургский международный экономический форум - это не одно и не два заседания, а целая череда круглых столов, семинаров, встреч, причем в очень жестком темпе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: kremlin.ru

Совместный энергетический бизнес форум открывают национальные лидеры. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин который день работают вместе.

«Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай. Экспорт российской нефти в 2018 году превысил 67 миллионов тонн. Ведутся переговоры о поставках природного газа с Дальнего Востока России по так называемому “западному маршруту”. Стабильно высок спрос Китая на российский уголь и на электроэнергию», - сказал на ПМЭФ президент России Владимир Путин. 

Сотрудничество России и Китая становится мощным фактором влияния на развитие мировых энергетических рынков. В своем выступлении Си Цзиньпин особо отметил, что именно это является лучшим примером политики «мягкой силы» в глобальной экономике.

«Китайские и российские предприниматели смогут вывести двустороннее сотрудничество на новую высоту во благо народов двух стран», - сказал глава Китая.

Залог успеха - сообща развивать ноу-хау в различных сферах. Благо, уже есть, из чего выбрать и здесь особый акцент делается на передовые разработки.

Общий тренд экономического форума на самые современные, цифровые технологии проявляется буквально во всем. Здесь есть и робот, способный рисовать портреты, и робот, который может сделать кофе.

Огромные коридоры экспофорума в этот раз даже оборудовали дорожными знаками и табличками с названиями условных улиц. Вот по «улице развития» спешит арабский шейх с охраной, а вот на «главную» сворачивает недавний президент Франции Николя Саркози.

Уникален и сам формат экономического саммита. Помимо сотен деловых встреч, панельных сессий, здесь всегда есть возможность обсудить важнейшие вопросы и проблемы мировой экономики в неформальной обстановке. И это стало открытием для многих иностранных участников

Только американская делегация загодя отказалась от приезда на форум. Хотя их официальная позиция сильно разошлась с реальным положением дел.

«Я бы не сказала, что она совсем отказалась участвовать. Представители американской стороны участвуют, американский бизнес участвует. Задает конкретные вопросы по поводу преференций для их бизнеса», - заявляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На площадке форума стало очевидно, что несмотря на попытки изоляции, международный бизнес не прекращает весьма плодотворно сотрудничать с Россией. Одна только Италия заключила сразу несколько перспективных соглашений.

«Италия верит в Россию, верит в свои отношения с Россией. Это очень тесные взаимоотношения, которые не должны бояться окружающей обстановки в мире», - сказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Химия взаимоотношений крупных бизнесменов и политиков здесь сопровождается и «занимательной химией». Для всех гостей форума - коктейли «пиноколлайдер», «криптонит» и «оранжнатрий». Это совместный проект Министерства науки и крупных ВУЗов к 150-летию периодической таблицы Менделеева.

Пожалуй, лишь одну из задумок Петербургского экономического форума не удалось реализовать. В «пассаже» - главном коридоре огромной площадки - в этом году обустроили велосипедную дорожку. Только проехать по ней на велосипеде не удастся, так как слишком уж много здесь влиятельных пешеходов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата07.06.2019, 05:01
«Ярсы» форсируют реку: кадры уникальных маневров в Сибири
Дата07.06.2019, 16:58
Дзюба рассказал, как отреагирует на обнаженную девушку на поле
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.06.2019, 06:04
Корабль «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания после модернизации
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:33 В стране и мире
Видео
Путин назвал Зеленского хорошим актером
19:46 В стране и мире
Катер с туристами врезался в опору моста в Петербурге
19:07 В стране и мире
Видео
«Мир - это не только США и Китай»: генсек ООН призвал развивать многополярную систему
17:57 В стране и мире
Видео
Мэй ушла в отставку
16:39 В стране и мире
Видео
Без пропуска: бродящий у КПП аэропорта на Камчатке медведь попал на видео
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
«До "Крота" и после»: кадры репетиции «похорон» Алибасова попали в Сеть
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
Видео
Раскрыто содержание завещания Алибасова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.