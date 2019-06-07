Путин назвал Зеленского хорошим актером

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что знакомство с украинским главой Владимиром Зеленским когда-нибудь состоится. Отвечая на соответствующий вопрос в рамках ПМЭФ, глава государства подчеркнул, что никогда от этого не отказывался, а после - дал свою оценку работе главе украинского государства.

«Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер. Но одно дело – кого-то играть, а другое дело – быть кем-то», - заявил Путин.

При этом, президент подчеркнул, что говорит серьезно и не понимает улыбок, которые вызвали его слова у присутствующих в зале. Также он отметил, что для актерской игры необходимо множество действительно серьезных талантов.

«Для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужен определенный опыт, знания. Нужно уметь найти главные проблемы и увидеть их», - заявил Путин.

По мнению президента, политический опыт, которого не хватает Зеленскому, появится со временем, но в настоящее время новоизбранный президент Украины себя никак не проявил.

«То, что мы видим - это противоречивые высказывания. В ходе предвыборной речи говорил одно, потом - другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил. Поживем - увидим. Посмотрим», - заявил российский лидер.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи глав двух государств. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает делать различные заявления на эту тему, но пока в планах этого нет.