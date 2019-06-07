Пламя до неба: мощный взрыв на газозаправке в Казахстане попал на видео

В Шымкенте взорвалась автогазозаправочная станция. Одного работника в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую реанимацию.

Сообщение о возгорании газового хранилища поступило в скорую помощь в 11.00 по местному времени. К месту инцидента сразу же отправились 3 медицинские бригады. Пострадавшим оказался молодой человек 1999 года рождения. У него обожжены 98% тела. В настоящий момент он получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает Tengrinews.

На Youtube опубликованы кадры происшествия. Грандиозный взрыв столбом взметает пламя вверх, расшвыривая по сторонам осколки. Вместе с медиками на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые сразу же приступили к тушению.