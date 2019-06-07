«Мир - это не только США и Китай»: генсек ООН призвал развивать многополярную систему

Современный мир - это не только США и Китай. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что все страны должны иметь равные возможности.

«Мир споткнулся о холодную войну. Но мы знаем, что такое холодная война. Поэтому ее надо предотвратить. А еще надо внести вклад в развитие многосторонней, многополярной системы. Я не вижу, что мир - это только США и Китай, при всем уважении к председателю КНР Си Цзиньпину. Я думаю, что все страны должны иметь равные возможности на равной основе», - сказал генсек ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о том, какое место занимает РФ в борьбе за экономическое первенство, которая происходит между Китаем и Соединенными Штатами.

В Санкт-Петербурге в период с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В рамках ПМЭФ-2019 запланировано 170 мероприятий деловой программы.

Из мировых лидеров на форум были приглашены главы Китая, Болгарии, Словакии и Армении. Кроме того, в ПМЭФ-2019 принимает участие генеральный секретарь ООН.