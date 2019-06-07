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Ляшко рассказал об обмане украинцев с ценами на газ

Роман Захаров
19:48 07.06.2019
По мнению парламентария, увеличение стоимости газа на Украине связано с меморандумом с Международным валютным фондом.
Ляшко рассказал об обмане украинцев с ценами на газ
© Фото: Jan Koller, CTK, Globallookpress

Украинские власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны. Такое заявление сделал Депутат Верховной рады Олег Ляшко.

В эфире телеканала «112 Украина» народный избранник сказал, что стоимость голубого топлива в ЕС в течение трех лет находится на рекордно низком уровне, однако на Украине цена на газ постоянно растет.

«Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года», - сказал Ляшко.

По мнению парламентария, украинское руководство больше не контролирует «Нафтогаз» и не способно как-то влиять на ситуацию с ценами на топливо.

«Есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны?», - задался вопросом нардеп.

Депутат Верховной рады при этом добавил, что в государстве происходит «чистый обман» населения. Кроме того, Ляшко выразил мнение, что увеличение стоимости газа связано с меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что украинцы вынуждены отказываться от газа из-за повышения в стране тарифов и переходить на дрова.

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