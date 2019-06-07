Катер с туристами врезался в опору моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору Смежного моста через Крюков канал. Случай произошел в Адмиралтейском районе.

В результате удара шестиместного плавсредства об опору с него упали двое людей. Как «Звезде» сообщили в МЧС, еще до прибытия сотрудников экстренной службы упавших спас проходящий там же еще один катер.

Таким образом, пострадавших при инциденте нет. Опора моста и сам катер также не пострадали.