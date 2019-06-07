Катер с туристами врезался в опору моста в Петербурге
Еще до прибытия МЧС упавших в воду пассажиров спас проходящий там же еще один катер.
© Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору Смежного моста через Крюков канал. Случай произошел в Адмиралтейском районе.
В результате удара шестиместного плавсредства об опору с него упали двое людей. Как «Звезде» сообщили в МЧС, еще до прибытия сотрудников экстренной службы упавших спас проходящий там же еще один катер.
Таким образом, пострадавших при инциденте нет. Опора моста и сам катер также не пострадали.