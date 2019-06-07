«Больно смотреть, как отец издевается над детьми»: мать Осиповой отреагировала на решение суда в США

В Соединенных Штатах вынесли приговор россиянке Богдане Осиповой. После двух лет следствия ее признали виновной в похищении собственных детей. Все это время женщина находилась в камере предварительного заключения.

Американский суд вынес приговор о тюремном заключении сроком на 7 лет. Решение вызвало возмущение у российской стороны.

Родственники Осиповой и ее дети, проживающие в Калининграде, называют приговор безумием. Но еще более безумным они считают поведение отца. Об этом заявила мать Богданы Юлиана Филипюк.

«Во всех телефонных разговорах дети спрашивают у мамы, когда она приедет, плачут, ждут. Больно смотреть, как отец издевается над своими детьми, лишив их матери», - сказала женщина.

Также, в Министерстве иностранных дел заявили, что речь в данном случае идет о новой ситуации с предвзятостью судебной системы США к российским гражданам.

«Осипова в полной мере ощутила на себе подход по принципу “русская – значит виновна”. Она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, Осипову арестовали в штате Канзас после того, как она, опасаясь угрозы домашнего насилия со стороны американского супруга, вывезла своих детей в Россию. Брошенный муж отправился в суд, где сумел добиться развода и предоставления ему опеки над детьми. Осипова вернулась, чтобы подать иск в семейный суд, но была задержана сотрудниками ФБР по обвинению в похищении людей и вымогательстве – так решение российского суда о выплате алиментов интерпретировали в США.