Путин ответил китайской пословицей на вопрос о торговых спорах США и КНР

Российский лидер Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о том, какое место занимает РФ в борьбе за экономическое первенство, которая происходит между Китаем и Соединенными Штатами.

«У китайцев есть хорошая пословица: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится"», - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Владимир Путин также напомнил, что когда у США появляются сильные конкуренты, то в ход начинают идти тарифные ограничения, что, уверен президент РФ, «наносит большой ущерб».

«Если к 2022 году эти ограничения будут нарастать таким же темпом, то это приведет к спаду роста ВВП на 2% мирового, снизит мировую торговлю на 17%. Мы против такого сценария развития событий», - заявил российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что Россия будет строить отношения с другими государствами, основываясь на принципах равноправия.

В Санкт-Петербурге в период с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В рамках ПМЭФ-2019 запланировано 170 мероприятий деловой программы.

Из мировых лидеров на форум были приглашены главы Китая, Болгарии, Словакии и Армении. Кроме того, в ПМЭФ-2019 принимает участие генеральный секретарь ООН.