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«В Библии написано: не укради» - Путин прокомментировал дело Калви

Роман Захаров
18:28 07.06.2019
Президент России пообещал следить за делом основателя Baring Vostok.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российские власти будут следить за делом основателя Baring Vostok Майкла Калви. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Возьмите Библию, почитайте. Не укради... Там все написано. Ему (Майклу Калви - прим. ред.) инкриминируют хищение 2,5 миллиарда рублей. Это должно быть доказано правоохранительными органами либо с него должны быть сняты обвинения», - заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что генпрокурор РФ Юрий Чайка будет держать на контроле расследование дела Калви.

«Я со своей стороны, мои коллеги из правительства, мы, конечно, будем за этим внимательно смотреть», - пообещал глава государства.

Напомним, в феврале этого года Басманный суд Москвы заключил под стражу основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Позже суд заменил Калви и бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву содержание в СИЗО на домашний арест.

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