В Киеве запретили полеты принадлежащих российской авиакомпании самолетов «Руслан»

Подольский районный суд Киева арестовал пять гражданских транспортников Ан-124-100 «Руслан», находящихся в парке российской авиакомпании «Волга-Днепр». Арест произошел после подачи ходатайства Главным управлением Нацполиции.

Украинская госкорпорация «Антонов» заявила, что якобы является единоличным разработчиком и держателем сертификатов самолетов Ан и «Руслана» в частности. Претензии предприятия основаны на том, что в Росавиации выдали разрешение на модификацию транспортника с целью увеличения срока его работоспособности.

После этого в соответствии с ходатайством Киева, помимо ареста транспортников, также был наложен запрет на их эксплуатацию. Таким образом, украинский суд запретил авиакомпании и любым другим лицам использование «Русланов», которым продлили «летную жизнь». Об этом сообщает юридическая фирма, представляющая интересы предприятия «Антонов».

Между тем ранее сообщалось о намерениях украинской стороны возобновить производство «Русланов». В «Антонове» не собираются использовать для этого российские комплектующие. Сообщается, что уже ведутся переговоры с иностранными государствами, но в концерне «Укроборонпром» уже заявили, что в результате неудачи собрать самолет без России будет невозможно.

В свою очередь, в России создается проект сверхтяжелого транспортного самолета, который призван заменить Ан-124 «Руслан». Об этом рассказал генеральный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.