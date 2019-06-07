Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. О своем намерении она объявила еще 24 мая этого года. Во время прощальной речи премьер почти расплакалась и удалилась в свою резиденцию.

При этом она не покинет пост премьер-министра до тех пор, пока в партии не определятся с ее преемником.

К этому решению Терезу Мэй подтолкнули ее однопартийцы, которые остались недовольны новым планом соглашения по Brexit. Она занимала этот пост с 11 июля 2016 года.

На место Терезы Мэй претендуют десять представителей партии. Однако, по мнению экспертов, только у четырех кандидатов есть шансы на победу. Это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, действующий глава МИД Джереми Хант, бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.