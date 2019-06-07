Названы сроки отправки российских военных в миссию ООН в ЦАР

Военнослужащих РФ до конца июля направят в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) для участия в миссии ООН. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и государствам Африки, заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Принято решение направить в миссию ООН 30 представителей российских миротворцев. Думаю, (это случится - прим. ред.) в ближайшее время. До конца этого или следующего месяца», - заявил дипломат.

Напомним, в апреле этого года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым регламентируется отправка 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Соответствующий документ был размещен на сайте правовой информации.