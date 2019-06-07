Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении дела из-за призыва снять блокаду Донбасса.

По его убеждению, якобы «идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов» самопровозглашенным республикам, а также «перекладывание социальных и коммунальных расходов на украинский бюджет».

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма, назначенный официальным представителем страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу, предложил снять блокаду с неподконтрольных Киеву территорий. Ожидается, что вопрос экономической блокады будет обсуждаться на заседании контактной группы 19 июня.

Эту идею поддержал также представитель контактной группы ОБСЕ Мартин Сайдик, добавив, что введенная в марте 2017 года блокада способствует разрыву сторон.

В свою очередь, бывший президент Украины Петр Порошенко ранее потребовал объяснений от Владимира Зеленского в связи с его предложением снятия блокады. Политик также возмущен перспективой прекратить огонь со стороны Киева. Порошенко считает, что прекращение огня в таком формате возможно только после ввода миротворцев ООН в Донбасс.