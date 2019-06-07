Путин выразил надежду на знакомство с Зеленским

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что знакомство с украинским главой Владимиром Зеленским когда-нибудь состоится. При этом российский лидер отметил, что его коллега является хорошим актером, но подчеркнул, что президентство - совсем другое дело.

Путин заявил, что политический опыт, которого не хватает Зеленскому, появится со временем, но в настоящее время новоизбранный президент Украины себя никак не проявил.

«То, что мы видим - это противоречивые высказывания. В ходе предвыборной речи говорил одно, потом - другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил. Посмотрим», - заявил российский лидер.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи глав двух государств. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает делать различные заявления на эту тему, но пока в планах этого нет.