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Путин подписал закон об упрощенном приеме на службу в Росгвардию

Александр Пешков
16:58 07.06.2019
Прием на службу по контракту в Росгвардию упрощен для лиц, имеющих специальные полицейские звания.
Путин подписал закон об упрощенном приеме на службу в Росгвардию
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает прием на службу по контракту в Росгвардию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о лицах, имеющих специальные полицейские звания. Прием на службу по контракту в Росгвардию будет осуществляться без прохождения испытания, аттестации, медицинского освидетельствования и психологического отбора.

Кроме того, станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных процедур.

Также документ регламентирует присвоение сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий.

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