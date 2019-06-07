Без пропуска: бродящий у КПП аэропорта на Камчатке медведь попал на видео
Молодой хищник беспрепятственно прошел под шлагбаумом и продолжил свой путь, направляясь в сторону дороги.
© Видео: Новости Камчатки - Кам 24, Youtube © Фото: Новости Камчатки - Кам 24, Youtube
В Елизовском районе Камчатского края ранним утром медведь прошел через КПП аэропорта. Гуляющего хищника запечатлели камеры видеонаблюдения.
Голоса за кадром со смехом комментируют происходящее на видео.
«Вот такие медведи ходят у нас через КПП, без пропуска. Полшестого утра», - слышится в ролике.
Молодой хищник беспрепятственно прошел под шлагбаумом и продолжил свой путь. Ролик опубликован на YouTube.
Ранее также на Камчатке еще один косолапый обокрал беспечных охотников, неосторожно припарковавшихся на обочине дороги. Хозяин тайги оказался неробкого десятка, подошел к ним вплотную, и, пока мужчины о чем-то увлеченно беседовали, стащил из кузова пикапа походный холодильник с провиантом, и бросился наутек.