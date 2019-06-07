Ученые раскрыли тайну улыбки Моны Лизы

Международная команда исследователей из США предположила, что знаменитая улыбка Моны Лизы была поддельной и вынужденной. Группа пришла к такому выводу после изучения асимметрии улыбки на шедевре Леонардо да Винчи.

«Наши результаты показывают, что счастье выражено только на левой стороне. Согласно некоторым влиятельным теориям нейропсихологии эмоций, мы интерпретировали асимметричную улыбку Моны Лизы как неискреннюю; также считается, что она возникает, когда субъект лжет», - заявил ведущий исследователь, доктор-невролог Лука Марсили из Университета Цинциннати.

Результаты исследования были также основаны на 42 опросах добровольцев, которым ученые показали два отредактированных изображения, отражающих либо левую, либо правую часть лица. Респондентов попросили ответить, какие именно эмоции они видят на фотографии, передает The Sun.

Большинство опрошенных (92,8%) пришли к выводу, что левая сторона лица выражает счастье, в то время как правая - нейтральные или негативные эмоции. Исследователи заявили также, что при подлинной улыбке мышцы вокруг глаз сокращаются, однако они неактивны на портрете Моны Лизы.

Марсили предположил, что наиболее вероятным объяснением такой улыбки является «неистинное наслаждение» из-за того, что Моне Лизе часами приходилось сидеть неподвижно, пока Леонардо писал ее портрет.

Другая теория заключается в том, что знаменитая улыбка могла скрывать загадочное послание, если гений Ренессанса знал о влиянии асимметрии. Например, если он намекнул, что это был автопортрет или фотография мертвой женщины.

«Альтернативная интригующая возможность заключается в том, что Леонардо уже знал истинное значение асимметричной улыбки более чем за три столетия до посланий Дюшенна и намеренно проиллюстрировал улыбку, выражающую не ощущаемые эмоции», - предположил Марсили.

Тем не менее команда исследователей признала, что истинное послание улыбки «остается неуловимым», но выразила надежду, что нейропсихология эмоций поможет найти ответы на эти вопросы.

Легендарный художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи начал писать «Мону Лизу» в 1503 году, но так и не закончил. Считается, что Лиза Герардини, ставшая моделью для полотна, родилась во Франции в 1479 году. Есть также предположение, что ее портрет был заказан мужем женщины Франческо дель Джокондо в подарок жене за рождение сына в 1502 году.