Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для прочистки труб

Семья музыкального продюсера Бари Алибасова, который в настоящий момент находится в НИИ Склифосовского после случайного отравления бытовой химией, решила подать в суд на производителя вещества, которое он по ошибке выпил. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, решила подать иск на ООО "АМС Медиа", производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», - заявил он.

Сообщается, что цель судебного иска - уберечь от подобных трагических случайностей других людей, в частности маленьких детей, которые могут перепутать яркую бутылку бытовой химии с питьевым йогуртом или газированной водой.

Напомним, российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для очистки труб и получил в результате этого ожоги пищевода IV степени и желудка II степени. Сейчас музыкант находится в состоянии медикаментозного сна.