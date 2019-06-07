Си Цзиньпин процитировал песню «Город над вольной Невой»

Китайского лидера Си Цзиньпина восхитила вечерняя прогулка по Неве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Санкт-Петербург - это морская столица России, жемчужина Балтийского моря с мировым именем. Благодаря трехсотлетним традициям и очень быстрому развитию город отлично озаряется одновременно классическим колоритом и элегантностью современности. Мы очень восхищаемся этим», - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин также рассказал, как в четверг, 6 июня, он вместе с президентом России Владимиром Путиным совершил прогулку на корабле по Неве.

«Интересный рассказ его (Владимира Путина - прим. ред.) об истории, культуре вашей страны, этого города (Санкт-Петербурга - прим. ред.) очень восхитил меня», - подчеркнул лидер Китая.

Затем Си Цзиньпин процитировал «Вечернюю песню» Василия Соловьева-Седого, которую исполняли Марк Бернес и Георг Отс.

«Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой», - сказал председатель КНР.

При этом он подчеркнул, что данная песня, «которую Владимир Путин когда-то исполнил на рояле», хорошо демонстрирует, «какое особое место занимает Санкт-Петербург в душе народа России». После этой фразы в зале раздались оглушительные аплодисменты.