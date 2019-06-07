В Москве сгорел крупный склад: видео

В пятницу, 7 июня, в Москве произошло масштабное возгорание. На улице Волочаевской загорелось складское помещение.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по городу Москве в 11:42. По прибытии на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит отдельно стоящий склад. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

© МЧС РФ

Пожарным понадобилось около часа, и вскоре возгорание было ликвидировано. В общей сложности в тушении приняли участие 14 единиц техники и 72 человека личного состава.

© МЧС РФ

Во время тушения произошла детонация хранящихся на складе баллонов с взрывоопасным веществом. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.