Apple объяснила, что будет с контентом после закрытия iTunes

Компания Apple объяснила своим пользователям, где они смогут найти музыку, видео, подкасты и аудиокниги после закрытия iTunes.

Грядущую в этом году реструктуризацию в корпорации объяснили переходом на новую операционную систему Mac под названием Catalina.

Акцент в ней будет сделан на потоковую передачу контента через подписку и аренду, а не на покупку отдельных файлов для частного использования.

Главный посыл от Apple состоит в том, что приобретенные ранее музыка, фильмы и прочая аудио- видео продукция останется в свободном доступе для ее владельцев.

Так, ранее импортированная музыка останется в обновленном приложении Apple Music, как и списки воспроизведения iTunes, сообщает Sky News.

Пользователи по-прежнему смогут приобретать аудиофайлы в iTunes Store и смогут использовать для этого подарочные карты и кредиты.

В новом приложении появятся все фильмы и телешоу, а через Apple TV для Мас можно будет приобретать новые видео.

Подкасты, на которые люди подписались или добавили iTunes, будут в новом приложении Apple Podcasts.

Приобретенные ранее в iTunes аудиокниги войдут в обновленное приложение Apple Books.

Там же пользователи смогут приобретать книги в будущем.