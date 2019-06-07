Apple объяснила, что будет с контентом после закрытия iTunes
Компания Apple объяснила своим пользователям, где они смогут найти музыку, видео, подкасты и аудиокниги после закрытия iTunes.
Грядущую в этом году реструктуризацию в корпорации объяснили переходом на новую операционную систему Mac под названием Catalina.
Акцент в ней будет сделан на потоковую передачу контента через подписку и аренду, а не на покупку отдельных файлов для частного использования.
Главный посыл от Apple состоит в том, что приобретенные ранее музыка, фильмы и прочая аудио- видео продукция останется в свободном доступе для ее владельцев.
Так, ранее импортированная музыка останется в обновленном приложении Apple Music, как и списки воспроизведения iTunes, сообщает Sky News.
Пользователи по-прежнему смогут приобретать аудиофайлы в iTunes Store и смогут использовать для этого подарочные карты и кредиты.
В новом приложении появятся все фильмы и телешоу, а через Apple TV для Мас можно будет приобретать новые видео.
Подкасты, на которые люди подписались или добавили iTunes, будут в новом приложении Apple Podcasts.
Приобретенные ранее в iTunes аудиокниги войдут в обновленное приложение Apple Books.
Там же пользователи смогут приобретать книги в будущем.