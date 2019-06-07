Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму до 2023 года

Зарегистрировать недвижимость в Крыму можно будет беспошлинно до 1 января 2023 года. Закон о продлении этого срока подписал Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такое послабление действовало до 1 января 2017 года, после его продлили до 1 января 2019 года. То есть в данный момент оно не действует.

Пока только примерно 50% владельцев недвижимости в Республике Крым и городе Севастополь смогли перерегистрировать свое право. Это связано с целым рядом факторов, а именно со сложностью перехода на российское законодательство, отсутствием соответствующей технической документации для проведения кадастровых работ.

Такое продление должно способствовать окончательной интеграции Крыма и Севастополя в правовую и экономическую систему России.