Греф рассказал о грядущей цифровизации всех отраслей жизни россиян

Глава Сбербанка России Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) коснулся вопроса цифровизации экономики и перспектив совершенствования основополагающих отраслей.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сложно адаптироваться к быстрым темпам развития цифровой экономики тем россиянам, которые никак с ней не связаны, Греф заявил, что от этого никуда не деться, но безработицы ждать точно не придется.

«Что касается будущего, я бы сформулировал вопрос иначе. Избежать цифровой экономики никому не удастся, и все мы будем внутри нее. На мой взгляд, потенциал создания рабочих мест примерно равен потенциалу сокращения. Встает вопрос только о том, как помочь людям быстрее адаптироваться к новым возникающим профессиям. Это вопрос государства и крупных компаний, мы уже начали этим заниматься», - рассказал глава Сбербанка.

Коснувшись темы главных драйверов российской экономики, Греф заявил, что еще на долгие годы вперед ими останутся нефтяная и газовая сферы и сырье в целом. Но и здесь будет происходить цифровое развитие.

«Цифровизация всех отраслей станет главным драйвером экономики. Опережающий темп развития глубокой переработки, нанотехнологии, новые материалы, в том числе из нефти и газа, - это то, что нужно развивать. Главный драйвер экономики - это диджитализация», - сказал Греф.

Вкратце охарактеризовав «Звезде» прошедший на форуме деловой завтрак, глава Сбербанка подчеркнул благоприятную атмосферу и соответствующий лучшим мировым стандартам уровень дискуссии и заинтересованности участников.

«Если бы была одна точка зрения, которую все поддерживают, то это единство очень походило бы на кладбище и оптимизма не было бы ни у кого. А сейчас все вышли в приподнятом настроении, что у нас такое количество неравнодушных и болеющих людей», - рассказал Греф.

Ранее на ПМЭФ провернули вентиль в честь запуска нового завода в Ленинградской области. Предприятие стало совместным российско-итальянским инвестиционным проектом на миллиард долларов.