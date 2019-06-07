Facebook запретил устанавливать свои приложения на смартфоны Huawei

Владельцы смартфонов китайского производства Huawei и Honor, которые уже установили приложения Facebook, Instagram и Whats App, смогут их обновлять, однако установка на новом устройстве больше невозможна, сообщает Reuters.

Разрыв отношений между американскими интернет-компаниями и китайскими производителями смартфонов также означает невозможность предустановки на гаджеты приложений Facebook.

Владельцы устройств, попавших под санкции, смогут при необходимости установить приложение вручную через интернет-магазин Google Play. Однако ранее Google закрыл доступ Huawei на использование ОС Android и магазина Play Store. Позднее компания выдала временную лицензию, срок которой истекает в конце лета 2019 года. Таким образом, если китайский производитель смартфонов и американский Google не смогут договориться, то установка приложения в скором времени будет невозможна.

Решение Facebook и Google о прекращении сотрудничества с Huawei связано с политикой, проводившейся президентом США Дональдом Трампом в отношении Китая. Ранее, в мае 2019 года, Министерство торговли США также приняло решение о внесении Huawei и 70 его подразделений в свой черный список компаний.