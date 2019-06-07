«Привыкли к тому, что по счетам платят другие»: Путин раскритиковал противников «Северного потока - 2»

Против «Северного потока - 2» выступают те, кто привык к вседозволенности и к тому, что по счетам платят другие. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это ("Северный поток - 2" и проявление заинтересованности в нем со стороны европейцев - прим. ред.) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать», - сказал российский лидер.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Проект реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является российская корпорация «Газпром». Европейские партнеры (Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall), в свою очередь, пообещали профинансировать газопровод суммарно на 50% (по 950 миллионов евро каждый).

Ожидается, что строительство «Северного потока - 2» завершится в конце 2019 года.