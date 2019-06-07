Путин назвал главный источник нестабильности в мире

Попытки монополизации новой технологической волны - это основная причина нестабильности в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства… А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности», - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что сегодня более 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к питьевой воде, а почти 11% населения Земли недоедают.

При этом Путин подчеркнул, что если в основе системы лежит «все более очевидная несправедливость», то такая система «никогда не будет устойчивой и сбалансированной».