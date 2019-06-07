Представитель рассказал, сколько Алибасов будет оставаться в медикаментозном сне

Слухи о том, что Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких не соответствуют действительности. Такое заявление в беседе с корреспондентом «Звезды» сделал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Мне звонят многие журналисты и спрашивают, действительно ли Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и действительно ли его состояние ухудшилось. Это не соответствует действительности. Его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Я перепроверял эту информацию. Сейчас он находится в состоянии медикаментозного сна и пробудет в нем еще сутки, чтобы преодолеть пик кризиса при отравлении. Через сутки-двое он выйдет из этого состояния, и дальше будет видно, какое лечение назначит доктор», - сказал представитель продюсера.

Ранее СМИ сообщили, что состояние Бари Алибасова ухудшилось и медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в настоящий момент музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.