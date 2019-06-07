Путин назвал действия США противоречащими логике нормального международного общения

Соединенные Штаты Америки распространяют свою юрисдикцию на весь мир, что противоречит логике нормального международного общения и задачам на будущее. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодня мир движется по сценарию перерождения «универсалистской модели глобализации», когда общие международные правила отменяются законами «одной страны или группы влиятельных государств».

«Я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты распространяют свою юрисдикцию на весь мир», - сказал Путин.

Президент России также высказался о роли доллара. По мнению Путина, американская валюта превратилась в инструмент давления эмитента на весь мир.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главной повесткой форума в этом году стало устойчивое развитие мира. На полях ПМЭФ-2019 лидеры стран, главы крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсуждают глобальные процессы в экономике, энергетику, а также цифровые технологии будущего. Всего в форуме принимает участие 17 тысяч человек.