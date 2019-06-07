«Дорога памяти»: дочь маршала Конева рассказала о роли своего отца в реабилитации героя Войны

Сегодня на нашем канале стартует новый проект - «Дорога памяти». Он рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Обо всех. О военных: рядовых и маршалах, о врачах, священниках, узниках концлагерей. Все эти люди достойны того, чтобы о них говорили и их помнили. Открывает серию интервью дочь маршала Конева Наталья. Она рассказывает не о своем отце, а о человеке, который был пленен и в том числе благодаря ее отцу реабилитирован и награжден золотой звездой Героя.

«Мой отец начал командовать армией в сентябре 1941 года, а уже в начале октября началась самая страшная знаменитая операция немецко-фашистских войск "Тайфун". Произошло окружение большой части наших войск», - вспомнила Наталья Конева.

Однако потом было доказано, что именно эти войска оттянули на себя большие силы немцев и тем самым спасли Москву.

«Большую роль здесь сыграл Михаил Федорович Лукин. Он командовал 19-й армией», - отметила она.

Лукин был ранен и попал в плен. Немцы смогли захватить его и отправили в лагерь для военнопленных.

«Конечно, его реабилитировали и вернули все звания. А люди, которые знали Михаила Федоровича Лукина - мой отец, маршал Жуков и маршал Рокоссовский, - написали в ЦК КПСС, чтобы его наградили звездой Героя», - рассказала Наталья Конева.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» может любой желающий. Все подробности смотрите на сайте Министерства обороны РФ в специальном разделе «Дорога памяти».