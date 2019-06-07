В Госдуме ждут конкретных шагов от Зеленского по прекращению огня в Донбассе

В Государственной думе ждут конкретных шагов от украинского президента Владимира Зеленского по прекращению огня на юго-востоке Украины и выполнению минских соглашений. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ждем, конечно, от избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению минских договоренностей», - сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что российская сторона много делает для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, «но без президента Украины, теперь уже Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно».

Володин отметил также, что минские соглашения были достигнуты совместными усилиями с Германией и Францией.

Ранее украинские силовики предприняли попытку прорыва на горловском направлении в Донбассе. Уточняется, что там были обнаружены тридцать вооруженных человек из состава батальона «Азов»*, атаку которых отбило ополчение ДНР.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ