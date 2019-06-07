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Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машины

Тамара Астапенкова
14:39 07.06.2019
Документ направлен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра».
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машины
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут производиться обязательная фотофиксация автомобиля во время его технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде. Осуществлять контроль за техосмотрами автомобилей будет министерство внутренних дел.

Сегодня ни для кого не секрет, что большинство автовладельцев получают диагностическую карту без фактического техосмотра. Чаще всего процедура осуществляется через страховщиков, выдающих полисы ОСАГО. И в каком состоянии находится машина не знает никто, зачастую и сам автолюбитель.

Новый закон как раз и направлен на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью».

Ранее в Государственной думе был утвержден законопроект о проведении фотосъемки в процессе техосмотра автомобилей в третьем чтении. По мнению депутатов, фотофиксация поможет избавиться от «полуофициальных» диагностических карт, которые выдаются без фактического осмотра автомобиля.

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