Путин прокомментировал ситуацию с санкциями против Huawei

Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию вокруг китайского медиагиганта Huawei, заявив, что производителя техники пытаются просто вытолкнуть с мирового рынка.

Глава государства провел параллели с неодобрением, которое вызвал у многих мировых государств международный проект «Северный поток - 2», отметив, что тенденция вседозволенности стала прерогативой не только традиционных рынков, но и молодых, формирующихся отраслей.

«Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», - заявил Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать иностранные технологические компании в случае их угрозы национальной безопасности страны. Из-за ограничений на смартфонах Huawei не будет обновляться операционная система, а на новые модели нельзя будет скачивать приложения.

Кроме того, Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.