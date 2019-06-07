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Поворот на успех: на ПМЭФ-2019 провернули вентиль в честь запуска нового завода в Ленобласти

Денис Шурыгин
14:18 07.06.2019
Во время запуска совместного российско-итальянского инвестиционного проекта на миллиард долларов был прокручен символический вентиль.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 7 июня, состоялось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Центральное событие прошло с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В этом году на форуме особенно много иностранцев. 

Во второй день ПМЭФ-2019 федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях, которая называется «Партнерство для эффективности». Таких подписаний тут десятки, если не сотни.

Также сегодня во время запуска совместного российско-итальянского инвестиционного проекта на миллиард долларов был прокручен символический вентиль. Речь идет о строительстве завода в Ленинградской области.

По словам посла Италии в РФ Паскуале Терраччано, Рим рассчитывает на очень плотные контакты с Москвой.

«Италия верит в Россию, верит в свои отношения с РФ. Это очень тесные взаимоотношения, которых не должны бояться окружающие», - отметил он.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, формат ПМЭФ-2019 сам по себе интересен.

«Я бы сказал, что это уже визитная карточка форума, собственно, я бы сказал, что это два главных события форума: это пленарка и вот завтрак», - отметил он.

На ПМЭФ-2019 возникли разногласия также по поводу национальных проектов. Встал вопрос о том, что должно быть первым: рост экономики для их реализации или, наоборот, нацпроекты, которые приведут к росту экономики.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, почему было интересно наблюдать за иностранными участниками форума во время завтрака.

«Многие из них были удивлены, что в России присутствует подобный дискуссионный подход к решению проблем. Да и сам процесс обсуждения бывает настолько жарким, что европейцам даже не снилось», - подчеркнул он.

Форум в Санкт-Петербурге действительно международный: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня примет участие в пленарном заседании. Бывший президент Франции Николя Саркози, которого недавно видели во время пробежки в городском парке, тоже замечен на форуме.

Только американская делегация официально не присутствует на ПМЭФ-2019. Однако, по словам  вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, вряд ли это помешает развитию российской экономики.

«Я бы не сказала, что она совсем отказалась участвовать. Представители американской стороны участвуют, американский бизнес участвует. Задает конкретные вопросы по поводу преференций для их бизнеса», - подчеркнула она.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. 

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