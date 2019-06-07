Ле Пен выразила сожаление, что Россию не пригласили на торжественные мероприятия в Нормандию

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сожалеет, что Россию не пригласили на церемонию празднования 75-летия высадки союзных войск в Нормандии. Политик также добавила, что без СССР победа в войне была бы невозможна. Об этом сегодня утром Ле Пен заявила во время эфира на телеканале BFM. Уточняется, что это было ее первое выступление после прошедших выборов в Европарламент.

«Я выразила сожаления по поводу того, что российская сторона не была официально приглашена на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, - отметила она. - Россия внесла огромный вклад в победу».

При этом Ле Пен подчеркнула, что необходимо отделять политику от истории. Она также напомнила об опросе общественного мнения, проведенном сразу после войны. Тогда, по ее словам, большинство французов считали победителем в войне именно СССР.

«А теперь это США, - отметила Ле Пен. - Это свидетельствует, что была проделана некоторая работа над восприятием истории».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что приглашение в Нормандию по форме и содержанию не предполагало официального присутствия делегации из Москвы. Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия тоже приглашает на торжественные мероприятия не всех и не всегда.

Высадка в Нормандии, или операция «Оверлорд», - крупнейшая в истории морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и союзных войск против Германии. Дата ознаменовала собой открытие Второго фронта против в Европе.