Число пострадавших от взрыва в Швеции увеличилось до 25
Причина произошедшего выясняется, на месте работают правоохранительные органы
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Число пострадавших при взрыве в центре Линчепинга в Швеции увеличилось до 25, сообщил РИА Новости представитель полиции города.
«Двадцать пять человек пострадали, но не серьезно», - сказал он.
Пресс-секретарь местной администрации Бодил Кнутхаммар ранее сообщил, что раненые были доставлены в больницу.
Взрыв произошел в 09:00 по местному времени в непосредственной близости от жилых домов. Взрывной волной были выбиты окна в соседних домах. Причины произошедшего выясняются. На месте работают полиция и спасательные службы.