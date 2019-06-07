СМИ: Бари Алибасова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось: медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает паблик Mash.

Вместе с тем известно, что Алибасов по-прежнему погружен в медикаментозный сон. Врачи приняли такое решение из-за болезненного состояния артиста, а также из-за необходимости в отдыхе.

Как отметил представитель артиста Вадим Горжанкин, совсем недавно Алибасов чувствовал себя неплохо. При этом он опровергал информацию о том, что продюсера готовят к операции.

В настоящий момент музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.