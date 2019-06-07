Саркози открестился от политики

Бывший президент Франции Николя Саркози на полях ПМЭФ прокомментировал свое отношение к политике.

«Нет-нет, я вне политики», - сказал он «Звезде».

Однако форум Саркози понравился, о чем он также рассказал нашему телеканалу.

Ранее прибывший в Санкт-Петербург экс-президент успел совершить пробежку в Михайловском саду в сопровождении телохранителей.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня. Накануне вечером президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами международного инвестсообщества и поделился соображениями о дальнейших планах развития российской экономики.

Главным событием второго дня ПМЭФ станет пленарная сессия, в работе которой примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и Владимир Путин.

Ожидается, что президент России затронет проблемы мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в нашей стране нацпроектах.

В первый день работы форума его участники подписали контракты на общую сумму 100 миллиардов рублей.

Также в первый день президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в интервью «Звезде» сообщил, что новый атомный ледокол «Арктика», который должен стать самым большим и самым мощным в мире, готов к ходовым испытаниям.