В «Газпроме» заявили о готовности предоставить скидку на поставки газа для Украины

В «Газпроме» готовы начать переговоры о прямых поставках газа на Украину по сниженной цене: на 25% дешевле, чем по реверсу. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину», - сообщил он.

Миллер выступил с таким заявлением на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Вместе с тем он высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам. В свою очередь, Медведчук отметил, что стоимость газа для населения Украины не должна превышать четырех тысяч гривен.

Ранее Медведчук на переговорах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером выступил с призывом восстановить взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией.

По его словам, только восстановление этих отношений может повлечь увеличение уровня доходов населения Украины, создать рабочие места и обеспечить поступления в бюджет, а также изменить жизнь к лучшему.