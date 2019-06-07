Владимир Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП).

Теперь стоимость лекарственных препаратов будет варьироваться в соответствии с рынком. К примеру, если цена аналогов или стоимость оригиналов в иностранной валюте в стране производителя снижается, то и все аптеки должны изменить свои ценники.

При этом увеличивать предельную стоимость лекарств аптеки смогут не чаще, чем раз в год.

После того как закон вступит в силу, кабинет министров будет формировать методику определения предельных отпускных цен, но основным регулятором все-таки останется министерство здравоохранения.

Ранее стало известно о новой методике ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты, которая может привести к снижению стоимости лекарственных препаратов.