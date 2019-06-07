Выбитые окна и зияющие дыры: последствия взрыва в Швеции показали на видео

В Сети появились первые кадры с места взрыва в шведском городе Линчепинг. Происшествие случилось в пятницу, 7 июня.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, к дому, вблизи которого, по предварительным данным, прогремел взрыв, подъехали пожарные автомобили, кареты скорой помощи, а также машины полицейских служб.

Вместе с тем известно, что в результате взрыва пострадало несколько человек, которые получили легкие травмы.

По неуточненной информации, взрыв прогремел недалеко от многоквартирного дома. При этом здание получило серьезные повреждения: кое-где выбило окна, а местами обрушились балконы.

Обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.