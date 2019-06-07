Выбитые окна и зияющие дыры: последствия взрыва в Швеции показали на видео
По неуточненной информации, взрыв прогремел недалеко от многоквартирного дома.
© Видео: Bluelight205, YouTube © Фото: Bluelight205, YouTube
В Сети появились первые кадры с места взрыва в шведском городе Линчепинг. Происшествие случилось в пятницу, 7 июня.
Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, к дому, вблизи которого, по предварительным данным, прогремел взрыв, подъехали пожарные автомобили, кареты скорой помощи, а также машины полицейских служб.
Вместе с тем известно, что в результате взрыва пострадало несколько человек, которые получили легкие травмы.
По неуточненной информации, взрыв прогремел недалеко от многоквартирного дома. При этом здание получило серьезные повреждения: кое-где выбило окна, а местами обрушились балконы.
Обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.