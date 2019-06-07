Ученые нашли предел выносливости человека

Ученые из США сумели определить предел физической выносливости человека, после чего организм начинает черпать энергию из собственных жировых запасов.

К научному открытию пришла команда эволюционных антропологов из Университета Дьюка.

За помощью они обратились к марафонцам – спортсменам, выдерживающим колоссальные физические нагрузки.

В качестве основного, научные сотрудники использовали показатель BMR - количество расходуемой энергии в состоянии покоя.

В течение 20 недель пять мужчин и одна женщина принимали участие в длительных забегах, преодолев без малого 5000 километров, сообщает Science.

Перед началом эксперимента у всех бегунов замерили первоначальный показатель BMR, а в дальнейшем отслеживали их физическое состояние при помощи анализов изотопов дейтерия и кислорода-10, которыми в питьевой воде марафонцев заменили обычный водород и кислород.

Примерно через 20 дней постоянных нагрузок расход энергии начал снижаться и составил 2,5 BMR. Здесь и наступает ключевой момент: организм приступает к сжиганию калории и делает это быстрее, чем может получить энергии из пищи.