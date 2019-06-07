В США россиянку осудили на 7 лет за «похищение» собственных детей

Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США за «похищение» собственных детей, сообщают РИА Новости.

Осужденная попала за решетку в США за то, что вывезла собственных детей на родину, в Калининград. Это произошло в 2014 году, когда женщина решила сменить место жительства.

Российский суд постановил оставить ей двух детей от брака с американцем, а также определить их место жительства в РФ.

Однако, когда в 2017 году Осипова вновь приехала в США, то была задержана и помещена под стражу, так как местный суд постановил, что дети должны проживать с отцом.

Осиповой грозило до 83 лет лишения свободы, а также до 1,25 миллиона долларов штрафа. Ранее американский суд постановил освободить российскую гражданку, после того, как ее дети вернутся в штат Канзас.

Все это время Богдана Осипова содержалась в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медицинского обследования для подтверждения вменяемости.