Звездный автомобиль: в России выставили на продажу ГАЗ-67 из фильма «Отец солдата»

У россиян появилась уникальная возможность: в Новороссийске на продажу выставили автомобиль ГАЗ-67, который был задействован при съемках советской военной драмы «Отец солдата» 1964 года.

При этом автор публикации уточняет, что изготовленная в 1953 году машина была приобретена в 1955 году, а еще позже, в 1962 году, ее временно передали съемочной группе. Публикация появилась на одном из порталов по размещению объявлений.

Главный герой ленты Георгий Махарашвили, роль которого исполнил народный артист СССР Серго Закаридзе, по сюжету уезжает навестить раненого сына в 1942 году. Однако когда он добирается до госпиталя, то узнает, что тот уже поправился и вновь ушел на фронт.

Отец солдата отправляется вслед за сыном, но в итоге оказывается участником боев и доходит до Берлина, где и происходит трагическая встреча

ГАЗ-67 является полноприводным советским автомобилем с открытым верхом. Во время Великой Отечественной войны он часто применялся в роли штабного или разведывательного транспортного средства. Этот автомобиль производился в период с 1943 по 1953 год.