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У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Тамара Астапенкова
12:46 07.06.2019
Происшествие случилось в районе бухты Новик, недалеко от берега острова Русский.
© Видео: ТРК "Звезда"

Вчера возле берегов Владивостока примерно в 22:40 по местному времени (15:40 по Москве), наскочив на гряду, затонул катер с четырьмя мужчинами на борту.

На место аварии незамедлительно прибыли спасатели. Двое пассажиров выплыли сами. Третьего мужчину обнаружили на острове Русский, куда он добрался самостоятельно. Всем спасенным пассажирам помощь врачей не понадобилась.

Четвертого мужчину и катер продолжали искать до наступления темноты, возобновив  поиски сегодня утром. Мобильные группы осматривали берег и с помощью гидролокатора сканировали дно в том районе, где затонула лодка.

Около 10:00 были найдены четвертый пассажир и катер.

«Тело обнаружено в 17:06 (10:06 мск) в затонувшем катере, который найден с помощью сонара на глубине 20 метров. К нему спустили водолазов и внутри обнаружили четвертого из пропавших мужчин», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Тело погибшего было поднято на берег и передано сотрудникам полиции. В общей сложности в спасательной операции участвовали 14 человек.

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